Преступления Азербайджана в селе Марага не имеют срока давности: прошло 26 лет

Организация "Против правового произвола" стала первой, кто 10-го апреля 1992 года получила сведения о резне в селе Марага и начала вести запись об этих событиях. Не советский, а уже независимый Азербайджан осуществил геноцид жителей карабахской деревни Марага. Все виновники должны быть жестоко наказаны. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявила исполнительный директор организации "Против правового произвола", первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян.

По ее словам, азербайджанские войска вторглись в село Марага, в котором после эвакуации населения оставалось порядка 100 человек – женщины, старики, дети, которые по тем или иным причинам не смогли уехать из деревни. И азербайджанские войска, зная это, начали просто вырезать мирное население. Эти действия носили характер именно геноцида с присущими ему элементами.

По ее словам, неслучайно баронесса Кэролайн Кокс спустя три дня после трагедии, посетив место событий, ужаснулась произошедшему.



Первый омбудсмен также заявила, что по сей день, спустя 26 лет после трагедии, нет сведений о 19 жителях деревни, которые во время геноцида находились в Мараге и отметила, что этим вопросом должна заниматься специальная группа экспертов.



"Этим делом должна заняться серьезная группа специалистов, которая должна на постоянной основе заниматься указанной трагедией и смогла бы собрать полный объем информации о ней. Причем в нее должны войти не только армянские, но и зарубежные эксперты", - сказала Алавердян.



По ее словам, деятельность группы должна быть направлена не только на выявление всех деталей трагедии. Необходимо всячески добиваться наказания всех виновников трагедии, которые, согласно международным нормам, должны понести самое жестокое наказание.

Нападение на село не было продиктовано военной необходимостью. Жертвами агрессии стали около 100 человек – в основном женщины, старики и дети. Мирных жителей убивали самым жестоким образом: расчленяли, сжигали заживо, обезглавливали, бросали под танки, рубили топором. Около 50 человек были взяты в заложники, в том числе девять малолетних детей. В плену многие марагинцы подверглись пыткам, унижениям и бесчеловечному обращению. Некоторые в дальнейшем были обменены, но судьба многих до сих пор не известна. Спустя почти две недели, 22-23 апреля, Марага подверглась повторному нападению. Вернувшиеся на пепелище люди были вынуждены навсегда покинуть родное село. В настоящее время Марага находится под азербайджанской оккупацией.

«Азербайджан никогда не говорит о Мараге: это странно, но логично. Они подтвердили, что арменофобия Азербайджана не зависит от того, кто находится у власти: политика и методы остаются прежними. Об этом нам постоянно напоминают: 2 года назад они повторили свои действия в Талише. Нюрнбербг пока впереди, и я рада, что эти идеи распространяют и наши депутаты и политические деятели», - сказала она.