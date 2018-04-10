Эрдоган раскритиковал призыв Лаврова отдать Африн под контроль Дамаска

Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, предложившего Анкаре передать сирийский Африн под контроль Дамаска, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил в понедельник Лавров, Москва надеется, что Турция вернет сирийскому правительству контроль над Африном.

"Подход Лаврова неправильный. Мы лучше всех знаем, кому передавать Африн. Когда придет время, мы передадим Африн его жителям", — сказал Эрдоган журналистам после заседания парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.