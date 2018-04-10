Время в Ереване: 11:07:36,   10 Апрель

Десятилетие становление ИТ-отрасли: более половины продукции отрасли экспортируется из Армении: ФИЛЬМ


Десятилетие становление ИТ-отрасли: ФИЛЬМ

В 2019 году в Армении пройдет Всемирная конференция ИТ-отрасли. Как передает «Арменпресс», в эти дни в Ереван съедутся около 2000 ученых, бизнесменов, инноваторов, представителей ИТ-отрасли. Такое масштабное мероприятие не могло проводиться в Армении, если бы не развитая за десятилетие стратегия становления ИТ-отрасли в Армении. На сегодня более половины продукции отрасли экспортируется из Армении.

Полный текст – по адресу


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации