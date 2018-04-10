Десятилетие становление ИТ-отрасли: более половины продукции отрасли экспортируется из Армении: ФИЛЬМ

Десятилетие становление ИТ-отрасли: ФИЛЬМ

В 2019 году в Армении пройдет Всемирная конференция ИТ-отрасли. Как передает «Арменпресс», в эти дни в Ереван съедутся около 2000 ученых, бизнесменов, инноваторов, представителей ИТ-отрасли. Такое масштабное мероприятие не могло проводиться в Армении, если бы не развитая за десятилетие стратегия становления ИТ-отрасли в Армении. На сегодня более половины продукции отрасли экспортируется из Армении.

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