В ЕЭК обсудили способы экстренного реагирования на препятствия на рынке ЕАЭС

Первые итоги реализации мероприятий «дорожной карты» по устранению препятствий на внутреннем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС), скорость их устранения и дальнейшее взаимодействие Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и стран ЕАЭС обсудили на Консультативном комитете по функционированию внутренних рынков 9 апреля, передает Арменпресс.

В частности, участники заседания пришли к выводу о необходимости выработать способы экстренного реагирования Комиссии на возникающие препятствия на рынке Союза. Соответствующие механизмы могут быть закреплены в Методологии разделения препятствий на барьеры, изъятия и ограничения на внутреннем рынке ЕАЭС. Сокращение срока ликвидации того или иного препятствия позволит снизить связанные с ним потери бизнеса. Выявить наиболее приоритетные для предпринимателей вопросы предполагается за счет активизации взаимодействия с Деловым советом Союза.

На заседании также обсудили механизм дальнейшего взаимодействия Евразийской экономической комиссии со странами ЕАЭС по выявлению и устранению барьеров, изъятий и ограничений и предоставление им доступа к реестру препятствий в целях выстраивания прозрачной и открытой работы в этом направлении.

«Нам необходимо подумать о новом формате взаимодействия в рамках нашего Консультативного комитета, — отметила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. — Создаваемые инструменты должны быть максимально эффективны, позволять нам ранжировать препятствия исходя из их экономической значимости как для всего Союза, так и для государств-членов по отдельности».

Члены Консультативного комитета рассмотрели также результаты работы по устранению препятствий, связанных с признанием документов об ученых степенях и ученых званиях; гармонизацией требований к профессиональной подготовке водителей и порядку подтверждения их профессиональной квалификации; совершенствованием механизма контроля за уплатой косвенных налогов, а также ограничением в сферах технического регулирования и государственных и муниципальных закупок. Предложения по устранению препятствий будут отражены в докладах на заседаниях Совета Евразийской экономической комиссии и Евразийского межправительственного совета.

Следующее заседание Консультативного комитета запланировано провести в июле текущего года.