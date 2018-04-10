Время в Ереване: 11:07:36,   10 Апрель

Арсенал армянской армии беспримерно насыщен: Десятилетие развития ВС Армении: ФИЛЬМ


Реформированная армия – залог безопасности: ФИЛЬМ

За 10 лет правления президент Армении Серж Саргсян предпринял активные шаги по перевооружению армянской армии новыми вооружениями. Перевооружение ВС Армении носит перманентный характер, и в этом контексте  в последние годы большое внимание уделяется отечественному ВПК. Как передает «Арменпресс», среди отечественных разработок – БПЛА, автоматизированные системы и пр.

Арсенал армянской армии беспримерно насыщен: сегодня мы имеем такие вооружения, как Искандер, Смерч, Точка-У, причем, дальность поражения достигает даже Баку.

Полный текст – по адресу


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации