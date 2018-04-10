Арсенал армянской армии беспримерно насыщен: Десятилетие развития ВС Армении: ФИЛЬМ

Реформированная армия – залог безопасности: ФИЛЬМ

За 10 лет правления президент Армении Серж Саргсян предпринял активные шаги по перевооружению армянской армии новыми вооружениями. Перевооружение ВС Армении носит перманентный характер, и в этом контексте в последние годы большое внимание уделяется отечественному ВПК. Как передает «Арменпресс», среди отечественных разработок – БПЛА, автоматизированные системы и пр.

Арсенал армянской армии беспримерно насыщен: сегодня мы имеем такие вооружения, как Искандер, Смерч, Точка-У, причем, дальность поражения достигает даже Баку.

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