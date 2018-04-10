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Десятилетний взлет энергетики в Армении продолжается: ФИЛЬМ


Десятилетний взлет энергетики в Армении продолжается: ФИЛЬМ

За последние 10 лет объем продуцируемой в Армении электроэнергии возрос на 27%, дойдя с 6 млрд кВт/час до 8 млрд кВт/час. В то же время объем экспортируемой из Армении в Грузию и Иран электроэнергии вырос на 196%. Как передает «Арменпресс», диверсификация энергосистемы – длительный процесс, проводимый взаимосвязанно, который успешно осуществляется в течение  последних 10 лет, что и отражается в цифрах  объем продуцируемой в Армении электроэнергии и ее экспортных показателях.

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