Курс евро превысил 78 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже превысил 78 рублей и составил 78,42 рубля (рост на 3,72 рубля к предыдущему закрытию), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Это произошло впервые с 6 апреля 2016 года.
Как свидетельствуют данные торгов, курс доллара к рублю на Мосбирже обновил максимум с декабря 2016 года, превысив 63 рубля, и составил 63,55 рубля (рост на 2,89 рубля к предыдущему закрытию).
- 16:04 Эрдоган раскритиковал призыв Лаврова отдать Африн под контроль Дамаска
- 15:46 СМИ: китайские археологи обнаружили в Тибете гробницы возрастом более 3 тыс. лет
- 15:44 ООН: более 137 тыс. покинувших Африн сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи
- 15:38 В Израиле умение петь помогло потерявшейся собаке вернуться к хозяину
- 15:33 Десятилетний взлет энергетики в Армении продолжается: ФИЛЬМ Համօգտագործել
- 15:30 Десятилетний этап в стабилизации финансовой системы и доступности оказываемых услуг: ФИЛЬМ
- 15:24 Гостиничное хозяйство, рост туризма: десятилетний прогресс в сфере туризма: ФИЛЬМ
- 15:18 В ЕЭК обсудили способы экстренного реагирования на препятствия на рынке ЕАЭС
- 14:47 Курс евро превысил 78 рублей
- 13:39 Эмбер Херд отдала на благотворительность отступные после развода с Джонни Деппом
- 13:29 Депардье запоет по-русски
- 13:25 Председатель КНР пообещал увеличить доступ иностранного бизнеса к китайским рынкам
- 13:20 «Настало время, чтобы парламент Италии признал Геноцид армян»: интервью Сержа Саргсяна газете La Stampa
- 13:16 В Аргентине спасли горбатого кита, выбросившегося на берег
- 13:13 Карен Карапетян останется в системе управления: Шармазанов
- 13:13 В Тегеран доставили тела семи иранцев, погибших в Сирии при ударе Израиля
- 13:08 Китай разместил на спорных островах военное оборудование, сообщили СМИ
- 13:01 Женщина — это ось, стержень нации: Армен Саргсян – о роли женщины
- 12:59 Книга рекордов Гиннесса признала 112-летнего японца старейшим мужчиной планеты
- 12:40 Для формирования благоприятного инвестиционного климата нужно работать не покладая рук: Армен Саргсян
- 12:31 Си Цзиньпин провозгласил четыре принципа национального развития КНР в новую эру
- 12:28 Армен Ашотян расставил акценты по вопросу претворения в жизнь соглашения Армения- ЕС
- 12:13 Reuters: лидер КНДР обсудил с членами правящей партии возможные переговоры с США
- 12:06 Температура воздуха на территории Армении понизится на 4-5 градусов
- 11:53 Израиль обвинил сирийские власти в химатаке
- 11:47 Примечательной в армяно-российских отношениях Армен Саргсян считает историческую память
- 11:45 ЕС увеличит финансовую помощь Армении
- 11:44 В ближайшее время Армения надеется получить программу по либерализации визового режима с ЕС
- 11:43 СМИ сообщили о выписке Юлии Скрипаль из больницы
- 11:41 Илон Маск показал часть межпланетного корабля
- 11:33 Армен Саргсян рассказал о шагах, предпринимаемых в Армении для повышения привлекательности воинской службы
- 11:33 Сотрудники Air France начали двухдневную забастовку
- 11:12 Генсек ООН предостерег против политики изоляции и протекционизма в глобализации
- 10:48 Вице-премьер Турции рассказал, когда военные выйдут из Африна
- 10:42 Apple представила ярко-красные iPhone в рамках акции по борьбе со СПИДом
21:14, 03.04.2018
Просмотрели 1195 раз В Лос-Анджелесе пройдет Марш справедливости, посвященный 103-й годовщине Геноцида армян
14:27, 07.04.2018
Просмотрели 1158 раз Делегация Арцаха приняла участие в мероприятии, посвященном 25-летию филиала фонда "Айастан" во Франции
19:34, 05.04.2018
Просмотрели 1117 раз Установлением статуи Григора Нарекаци часть Армении переезжает в Ватикан: интервью посла Минасяна Catholicnews
15:24, 05.04.2018
Просмотрели 1002 раз Греция направляет семь тысяч военных на границу с Турцией
19:19, 07.04.2018
Просмотрели 779 раз Президент Армении подписал указы об освобождении с должностей ряд помощников, советников и референтов