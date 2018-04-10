Эмбер Херд отдала на благотворительность отступные после развода с Джонни Деппом

Американская киноактриса Эмбер Херд выполнила обещание пожертвовать на благие цели значительную часть отступных, положенных ей после развода со звездой Голливуда Джонни Деппом. Это произошло через более чем года после расторжения брака. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник новостной ресурс TMZ.

По его данным, Херд пожертвовала до $5 млн детской больнице Лос-Анджелеса, Американскому онкологическому обществу, компании AEG и ряду других организаций. В свое время актриса говорила, что работала добровольцем в детской больнице "города ангелов" в течение последних десяти лет.

В соответствии с соглашением, достигнутым в суде, Депп должен был выплатить Херд $7 млн, которые, по словам актрисы, она намерена пожертвовать в благотворительный фонд.