Депардье запоет по-русски

Актер Жерар Депардье исполнит песни Владимира Высоцкого на французском и русском языках в честь 80-летия музыканта. Концерт к юбилею советского поэта пройдет в Москве в апреле. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

По словам организаторов мероприятия, Депардье давно мечтал поработать с текстами Высоцкого. В 1970 годах актер согласился сыграть без гонорара в картине по сценарию Высоцкого «Венские каникулы». Смерть музыканта помешала этим планам…

Мероприятия к юбилею Высоцкого стартовали в ноябре 2017 года в Крыму спектаклем «Дороги Высоцкого». В августе 2017 года Высоцкий вошел в пятерку самых влиятельных россиян за последние сто лет по версии русской редакции журнала Forbes.

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года. Музыкант написал, по разным оценкам, от 800 до тысячи песен. Также он играл в театре и в кино.