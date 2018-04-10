Председатель КНР пообещал увеличить доступ иностранного бизнеса к китайским рынкам

Председатель КНР Си Цзиньпин заверил, что Китай намерен еще активнее развивать политику открытости для внешнего мира, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Открытые двери Китая не будут закрываться, наоборот, они будут открываться все шире и шире", - заявил Си Цзиньпин, выступая на открывшемся экономическом форуме в городе Боао (китайская южная островная провинция Хайнань).

Председатель КНР пообещал предоставить иностранным компаниям более широкий доступ к финансовому и производственному секторам, увеличить импорт, а также улучшить защиту интеллектуальной собственности и обеспечить более прозрачную и управляемую среду для зарубежных инвестиций.

В частности, китайские власти намерены ослабить действующие ограничения для участия иностранных инвесторов в банковском и страховом бизнесе, а также в компаниях, занимающихся операциями с ценными бумагами.

Кроме того, Китай планирует снизить тарифы на импортируемые автомобили и позволить зарубежным автопроизводителям владеть более крупными долями в СП по выпуску машин в КНР.

В своем выступлении Си Цзиньпин подчеркнул, что "экономическая глобализация является необратимой тенденцией нынешнего времени". При этом он заявил, что Китай "не стремится к профициту в торговле".

В своем выступлении Си Цзиньпин не упомянул непосредственно о торговых спорах с США, которые ранее объявили о намерении ввести повышенные ввозные пошлины на ряд товаров китайского экспорта.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в своем твиттере упомянул, что поддерживает с Си Цзиньпином дружеские отношения, однако отметил, что рассчитывает, что Китай уберет "барьеры" на пути развития двухсторонних торговых связей.