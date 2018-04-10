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В Аргентине спасли горбатого кита, выбросившегося на берег


Горбатый кит весом 10 тонн выбросился на берег в Аргентине, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik

Спасатели накрыли кита мокрыми тряпками. В воду его вернули с помощью тросов и кранов. Ученые предполагают, что кит смертельно болен — поэтому животное могло выброситься на берег намеренно.




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