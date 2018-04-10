Карен Карапетян останется в системе управления: Шармазанов

И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян продолжит играть роль в системе управления страной, однако в авангарде будет лидер партии власти Серж Саргсян. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов. «Так принято во всех демократических парламентских странах. Когда в парламентской стране к власти приходит та или иная партия, кандидатом в премьер-министры становится ее лидер», - сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

Он не исключил, что Карен Карапетян продолжит играть роль в системе управления страной в качестве первого вице-премьера.

На замечание о том, что именно в период премьерства Карапетяна удалось обеспечить высокие экономические показатели, Шармазанов ответил: «Не умаляя роли и значения Карена Карапетяна в системе управления, тем не менее, должен сказать, что несправедливо объяснять успехи одной личностью. Карен Карапетян – один из основных представителей нашей команды, однако наша команда имеет только одного лидера – Сержа Саргсяна»,- сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

9-16-го апреля – срок выдвижения кандидатуры нового премьер-министра Армении, а 17-го апреля в НС Армении открытым голосованием будет назначен премьер-министр Армении. После этого, в течение 15 дней, состоится формирование нового правительства Армении. После своего назначения, в течение 5 дней, новый премьер-министр Армении предложит президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент в 3-дневый срок назначет вице-премьеров и министров, или же обращается в Конституционный суд. Если таковое обращение последовало, то Конституционный суд в 5-дневый срок расследует обращение и принимает решение. Если же президент Армении в 3-дневый срок не выполняет указанные условия, то кандидатуры вице-премьеров и министров считаются утвержденными по закону.

В 20-дневый срок после формирования правительства, премьер-министр Армении представляет в НС Армении программу правительства Армении.