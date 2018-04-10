В Тегеран доставили тела семи иранцев, погибших в Сирии при ударе Израиля

Тела семи иранских советников, погибших при ударе Израиля по базе T-4 в Сирии, доставлены в Тегеран. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Tasnim.

Ранее сообщалось, что жертвами израильского удара стали трое иранцев.

В ночь на понедельник стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс. По данным сирийских СМИ, в результате атаки есть погибшие и раненые. Минобороны РФ сообщило, что удар по базе нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты.

Политическое руководство и армейское командование Израиля не подтверждают и не опровергают причастность к удару по аэродрому Т-4, который два месяца назад уже становился целью израильской бомбардировки как предполагаемое место базирования иранских беспилотников.