Китай разместил на спорных островах военное оборудование, сообщили СМИ

Китай разместил на двух из своих укрепленных форпостах на спорных островов в Южно-Китайском море специальное оборудование, способное создавать помехи для систем связи и радиолокационных систем. Как передает Арменпресс, об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских военных.

"Китай разместил военное оборудование для создания помех на своих форпостах в архипелаге Спратли (Наньша)", — приводит издание слова представителя Пентагона.

Согласно данным американской разведки, новое оборудование для создания помех было развернуто в течение последних 90 дней на рифах Мисчиф (Мэйцзи) и Файери-Кросс.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе. США заявляют, что КНР строит искусственные острова, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. Китай отвергает обвинения США.