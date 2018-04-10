Книга рекордов Гиннесса признала 112-летнего японца старейшим мужчиной планеты

Житель японского северного острова Хоккайдо признан самым пожилым мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса. Как передает Арменпресс, об этом во вторник объявила одноименная организация.

Старейшим мужчиной в мире стал Масадзо Нонака, возраст которого в настоящий момент составляет 112 лет и 259 дней. Ранее рекорд долголетия принадлежал 113-летнему Франциско Оливере из Испании. Он скончался в феврале этого года.

Нонака живет вместе со своими внуками у подножия горы Мэакан на севере Хоккайдо. Его потомки там управляют небольшим отелем на горячих источниках.

Обычно, отвечая на вопросы о секретах своего долголетия, Нонака говорит, что просто живет в своем ритме. В свои годы Нонака не изменяют привычному образу жизни: он обожает сладкое, особенно торты, читает газеты и наслаждается онсэнами - ваннами с природной горячей водой, насыщенной минералами.

Примечательно, что в общем рейтинге самых пожилых людей Нонака занимает лишь 31 место. Все позиции перед ним принадлежат женщинам.

Титул самого пожилого человека на Земле также принадлежит жительнице Японии. 117-летняя Наби Тадзима одновременно является и самой пожилой женщиной, и самым пожилым человеком на планете по версии Книги рекордов Гиннесса. Она родилась 4 августа 1900 года.





