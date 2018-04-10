Женщина — это ось, стержень нации: Армен Саргсян – о роли женщины

Новоизбранный президент Армении Армен Саргсян считает, что роль женщины в современном обществе нужно всячески расширять и повышать. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в интервью агентству ТАСС.

На вопрос «Какова роль женщины в армянском обществе?» он ответил:

«Прекрасная половина активно участвует в политической, общественной, экономической, культурной жизни, не говоря уже о традиционно "женских" сферах — здравоохранении и образовании. У нас есть женщины в правительстве, в парламенте, послы, руководители органов местного самоуправления, предприниматели. Конечно, роль женщины в современном обществе нужно всячески расширять и повышать.

Хочу отдать должное армянской женщине — супруге, матери, дочери, сестре. Женщина — это ось, стержень нации, и, кстати, не только в Армении. И во многих странах, даже в самые трудные времена, женщины уверенно несут основное бремя семьи, общества».