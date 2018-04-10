Для формирования благоприятного инвестиционного климата нужно работать не покладая рук: Армен Саргсян

Новоизбранный президент Армении Армен Саргсян считает, что для того чтобы привлечь в Армению зарубежные инвестиции, необходимо сделать так, чтобы любой потенциальный инвестор знал, что его ждет. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в интервью агентству ТАСС.

На вопросы «Как вы намерены повлиять на инвестиционный климат в республике? Какие меры собираетесь предпринять, чтобы привлечь и удержать денежные потоки?», он ответил:

«Для того чтобы привлечь в Армению зарубежные инвестиции, необходимо сделать так, чтобы любой потенциальный инвестор знал, что его ждет, то есть в каких условиях ему придется работать, каково законодательство и практика страны, в которой он собирается сделать вложение. А для формирования благоприятного инвестиционного климата нужно работать не покладая рук. Нужно думать об экономической и инвестиционной привлекательности страны, о дальнейшем укреплении верховенства закона и всеобщего равенства перед законом. Причем это зависит не только от государства, но и от граждан, общества, бизнес-сообщества».

Затем на вопрос корреспондентов о том, что он намерен предложить зарубежным соотечественникам, президент Армении Армен Саргсян ответил:

«Армянские купцы, торговцы издревле налаживали торговые связи в дальних краях — от Индии и Ирана до Америки и Австралии, уверенно "осваивали" новые страны и континенты.

Однако основная часть зарубежной армянской диаспоры (по-армянски — "спюрк", от глагола "спрвел" — "рассеиваться, расстилаться, распространяться") сформировалась, когда армяне пережили геноцид в Османской империи в конце ХIX — начале ХХ веков. Сегодня наши соотечественники живут практически на всех континентах, в 100 странах мира, они активно участвуют в экономической, общественной и культурной жизни стран проживания. Считаю очень важной задачей не только всяческую поддержку армянским государством соотечественников за рубежом, но и широкое привлечение диаспоры в Армению. Я сам жил за рубежом около 30 лет и не понаслышке знаю о ее заботах, чаяниях и проблемах».