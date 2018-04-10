Си Цзиньпин провозгласил четыре принципа национального развития КНР в новую эру

Китай будет развиваться в новую эру социализма с китайской спецификой в соответствии с четырьмя основополагающими принципами - последовательными реформами, активными мерами по стимулированию развития, усилением открытости и оказанием содействия всему миру. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник на церемонии открытия ключевой части Азиатского экономического форума (АЭФ) в Боао (Южный Китай) председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы продолжим улучшать ситуацию в нашей стране путем реформ и преобразований, предпримем решительные шаги в области инноваций и развития, расширим рамки открытости и кооперации, и, наконец, будем сотрудничать с остальным миром, внося вклад в развитие всего человечества", - отметил он.

АЭФ проводится на территории южной островной провинции Хайнань с 2001 года. Россия из года в год принимает активное участие в его мероприятиях и внимательно следит за проходящими здесь дискуссиями, где активно обсуждаются глобальные проблемы, напрямую либо косвенным образом касающиеся перспектив развития экономики России в процессе глобализации, а также усиления российского присутствия на международной арене.

На этот раз в форуме, проходящем с 8 по 11 апреля, принимают участие более 2 тыс. человек из 63 стран мира - сюда прибыли президент Филиппин Родриго Дутерте, федеральный президент Австрии Александр ван дер Беллен, премьер-министры Монголии, Новой Зеландии, Пакистана, Сингапура, с которыми высшее руководство Китая обсуждает важные торгово-экономические и политические проблемы.





