Армен Ашотян расставил акценты по вопросу претворения в жизнь соглашения Армения- ЕС

Председатель комиссии по внешним связям НС Армении Армен Ашотян считает важным, чтобы формулировки об урегулировании карабахского конфликта были ратифицированы всеми странами ЕС единым текстом. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал во время обсуждения в НС Армении вопроса ратификации соглашения Армения-ЕС.

По его словам, представленный в соглашении вопрос об урегулировании карабахского конфликта не является одолжением Армении: это дань следованию европейского сообщества собственным принципам. «Суть в том, что посредническая функция и принципы сопредседателей Минской группы ОБСЕ являются компромиссом. То, что эти вопросы закреплены в тексте соглашения – не реверанс, а проявление последовательной политики наших европейских партнеров»,- сказал он.

По его словам, Армения готова идти путем осуществления пунктов, закрепленных в соглашении с ЕС, для улучшения уровня жизни своих граждан, а не только для того, чтобы получать от Брюсселя деньги. По его словам, важно, чтобы партнеры из ЕС, увидев ту энергию, которая есть в НС Армении в результате широкой консолидации по отношению к этому соглашению, перенесли ее в парламенты стран ЕС.