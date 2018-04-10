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Reuters: лидер КНДР обсудил с членами правящей партии возможные переговоры с США


Лидер КНДР Ким Чен Ын провел во вторник заседание членов правящей Трудовой партии Кореи, на котором обсуждались возможные результаты диалога с США, а также развитие межкорейских отношений в преддверии встречи глав КНДР и Южной Кореи, запланированной на 27 апреля. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, Ким Чен Ын поднял ряд "стратегических и тактических вопросов", которые должны быть проработаны его однопартийцами. Агентство France-Presse в свою очередь отметило по этому поводу, что таким образом лидер КНДР впервые официально обсудил возможный диалог с Вашингтоном.

В начале текущего года на фоне проведения в Пхёнчхане Олимпийских игр наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Позднее стороны договорились провести встречу на высшем уровне с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. После этого с северокорейским лидером может встретиться президент США Дональд Трамп, который в понедельник выразил надежду на то, что его личная встреча с Ким Чен Ыном состоится в мае или начале июня.


 

 

 




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