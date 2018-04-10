Температура воздуха на территории Армении понизится на 4-5 градусов

10-го апреля на территории Армении ожидается погода без осадков. В вечерние часы с 11-14 в большинстве регионов, 15-го апреля – в Лори, Сюнике, Тавуше и Арцахе ожидаются кратковременный дождь с грозой.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

11-го апреля в марзах Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе температура воздуха повысится на 5-6 градусов, а в остальных районах существенно не изменится.

Как сообщили «Арменпресс» из гидрометцентра МЧС Армении, 14-15-го апреля температура воздуха в Армении понизится на 5-6 градусов.

В Ереване 10-го апреля ожидается погода без осадков. В вечерние часы с 11-14 ожидаются кратковременный дождь с грозой.