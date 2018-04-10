Израиль обвинил сирийские власти в химатаке

Израиль присоединился к западным странам, которые обвинили власти Сирии в применении химического оружия, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении израильского МИД говорится, что атака, якобы имевшая место на прошлой неделе, демонстрирует наличие у Дамаска отравляющих веществ и свидетельствует о продолжении их производства.

"Сирийский режим продолжает совершать преступления против человечности, используя эти запрещенные вооружения… Сирия грубо нарушает свои обязательства и соответствующие решения международного сообщества", — заявило внешнеполитическое ведомство.

По версии западных стран, химическая атака произошла 7 апреля в городе Думе, предместье сирийской столицы. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами. В МИД РФ назвали целью подобных "вбросов" — выгородить террористов и оправдать возможные силовые действия извне. В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны. Дамаск неоднократно подчеркивал, что все химоружие было вывезено из страны под контролем ОЗХО.