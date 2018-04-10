В рамках соглашения Армения-ЕС, ЕС увеличит финансовую помощь Армении в целях выполнения условий соглашения. НС Армении обсуждает вопрос ратификации соглашения Армения-ЕС. Как передает «Арменпресс», вопрос представляет замминистра ИД Армении Карен Назарян.

«В 2017-2020 годах Армении будет предоставлена финансовая помощь в рамере примерно 170-175 млн евро»,- сказал замминистра ИД Армении Карен Назарян.

По его словам, ЕС утвердил соответствующий документ, под названием «Общая финансовая поддержка».