Примечательной в армяно-российских отношениях Армен Саргсян считает историческую память

Новоизбранный президент Армении Армен Саргсян считает, что самое главное в армяно-российских отношениях — у наших отношений прочная, надежная историческая основа, славная общая история, когда мы вместе, плечом к плечу, переносили выпавшие на нашу долю невзгоды, трудности и испытания. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в интервью агентству ТАСС.

На вопрос о динамике развития армяно-российских отношений он ответил:

«Отношения Армении и России по праву отличаются союзническим, стратегическим характером, вбирают в себя динамичный политический диалог на самом высоком уровне, плодотворное сотрудничество в экономической, военной, военно-технической и гуманитарной сферах. Укрепляется парламентское измерение нашего взаимодействия.

Хочу также отметить взаимодействие Армении и России в рамках ОДКБ, ЕАЭС, ОБСЕ, ООН, а также на других многосторонних площадках, которое существенно обогащает весь комплекс армяно-российского сотрудничества. В развитии наших отношений значимое место отводится и расширению межрегионального сотрудничества между областями Армении и субъектами Российской Федерации.

За последние годы, благодаря совместным усилиям руководства Армении и России, президентов Сержа Саргсяна и Владимира Путина, наша дружба и сотрудничество поступательно развивались, обрели новые качества и темп, наполнились новыми гранями и аспектами. Примечательно, что за 25-летнюю историю дипломатических отношений первые государственные визиты на уровне руководителей государств состоялись именно в последнее десятилетие. Вместе с тем, наряду с серьезным заделом и достижениями, у нас имеется солидный потенциал и широкое поле для дальнейшей работы.

Самое главное — у наших отношений прочная, надежная историческая основа, славная общая история, когда мы вместе, плечом к плечу, переносили выпавшие на нашу долю невзгоды, трудности и испытания. Эти традиции нужно бережно сохранять, обогащать и постоянно приумножать.

Представляется, что нам следует обращать особое внимание на расширение человеческих контактов, на общение наших граждан, в особенности молодежи. Возможность приезжать в Армению по внутренним российским паспортам, действующая уже более года, существенно облегчила это общение. Это также отражает те глубокие чувства, которые существуют между нашими народами.

Наше достояние и гордость — историческая память о Победе в Великой Отечественной войне, о нашей общей и славной Победе. Армянский народ внес весомый вклад в ее достижение: на фронтах Великой Отечественной сражались 600 тысяч сынов Армении, половина из них — 300 тысяч — не вернулись с поля брани.

Особо хочу сказать о двух знаковых фигурах, имена которых неразрывно связаны с Победой. Это дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян и выдающийся разведчик-нелегал, Герой Советского Союза Геворк Андреевич Вартанян. С маршалом Баграмяном мне довелось встречаться еще будучи студентом, когда прославленный полководец приезжал в Ереванский государственный университет. Геворк Андреевич и его супруга, соратница и боевой помощник Гоар Левоновна дружили с моими родителями в далекие 1940-е годы, когда жили в Иране. Очень дорожу памятью о своих незабываемых встречах с этими незаурядными личностями в Москве и в Ереване. Теперь, когда Геворка Вартаняна нет с нами, стараюсь чаще звонить Гоар Левоновне, бывая в Москве, непременно навещаю ее.

Вообще, все мы в неоплатном долгу перед ветеранами Великой Отечественной войны. Без их активного участия трудно представить весь процесс патриотического воспитания молодежи. Я и мое поколение многое переняли у них, и наша обязанность — передать это молодежи».