СМИ сообщили о выписке Юлии Скрипаль из больницы

Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию, предположительно, выписывают из больницы. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Юлию "должны были выписать" в понедельник, но источники не смогли подтвердить, действительно ли ее выписали.

Ожидается, что сегодня лечащие врачи Скрипаль сделают заявление.

По данным Би-би-си, Юлию выписали накануне и доставили в безопасное место. Отмечается, что ее отец все еще остается в больнице, но его состояние "быстро улучшается".

При этом представители больницы заявили РИА Новости, что новой информации по состоянию Юлии Скрипаль нет.