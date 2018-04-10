Сотрудники Air France начали двухдневную забастовку

Сотрудники авиакомпании Air France приступили во вторник к проведению двухдневной забастовки - очередной из большой серии, начатой еще в прошлом году. Как передает Арменпресс, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP). Стачка проводится по призыву 11 профсоюзов, представленных на предприятии. В ней принимают участие представители всех профессий - от летного персонала до офисных работников.

Трудящиеся требуют повышения оплаты труда на 6%, однако дирекция главного французского авиаперевозчика согласна только на 1% увеличения зарплаты и некоторое повышение премий пилотам с учетом личных показателей. Профсоюзы напоминают в этой связи руководству, что повышений зарплаты в Air France не проводилось с 2011 года в связи с введенным планом жесткой экономии, однако финансово-экономические показатели ее с того времени значительно улучшились. Даже в марте, несмотря на два дня забастовки, пассажиропоток увеличился у компании в целом на 5,4%.

Как подчеркнула во вторник компания, предыдущие семь дней забастовок, проведенных в этом году начиная с середины февраля, уже "нанесли ей ущерб в €170 млн". Профсоюзы предупредили, что, если их требования не будут удовлетворены, они продолжат аналогичные двухдневные забастовки 17-18 апреля и 23-24 апреля.

В ходе нынешней стачки будет отменена в целом примерно четверть рейсов. Air France сообщила, что намерена обеспечить не менее 65% дальне- и 80% среденемагистральных и ближних рейсов. По данным Управления парижских аэропортов, все рейсы в Россию и из нее будут во вторник отправлены и приняты.





