Армен Саргсян рассказал о шагах, предпринимаемых в Армении для повышения привлекательности воинской службы

Новоизбранный президент Армении Армен Саргсян считает, что одним из приоритетов армянского общества является настрой молодежи. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в интервью агентству ТАСС.

«Среди первоочередных проблем армянского общества я бы назвал настроения молодежи. Говоря о молодежи, я имею в виду не столько возраст, состояние души, при этом, имея в виду и себя, а то, насколько молодые граждане мотивированы, настроены на участие в прогрессе страны, насколько они востребованы»,- сказал он.

«Мы в Армении стремимся сделать привлекательной даже армейскую службу

Ведь остановить эмиграцию населения и, в первую очередь, молодежи, мы можем лишь создав условия для самореализации, самоутверждения молодых, их полноправного участия в построении государства, в жизни общества, возможности сказать свое слово в науке, в образовании, в бизнесе, в спорте — всюду, где они способны и желают внести свою лепту.

Отрадно, что в Армении есть несколько очень удачных примеров активного привлечения молодежи к инновационной сфере, к информационным технологиям, к новаторским формам образования. Это центр креативных технологий "ТУМО", ИТ-компания "Синопсис Армения", новые, современные школы и университеты. Убежден, что эту тенденцию следует последовательно развивать.

Кстати, мы в Армении стремимся сделать привлекательной даже армейскую службу. Министерство обороны республики работает над реализацией креативных программ, которые стимулируют службу в армии, сопряженную с получением университетского образования и солидными социальными гарантиями»,- сказал президент Армении Армен Саргсян.