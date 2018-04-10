Генсек ООН предостерег против политики изоляции и протекционизма в глобализации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш предупредил о недопустимости политики изоляции, протекционизма и отчуждения в глобализации. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом он заявил, выступая на церемонии открытия ключевой части Азиатского экономического форума (АЭФ) в Боао (Южный Китай).

"Я глубоко убежден, что глобализация универсальна и что она принесла много преимуществ, таких как интеграция в экономике и торговле", - заявил Гуттериш, добавив, что глобальные проблемы требуют глобальных многосторонних способов разрешения.

АЭФ проводится на территории южной островной провинции Хайнань с 2001 года. На этот раз в форуме, проходящем с 8 по 11 апреля, принимают участие более 2 тыс. человек из 63 стран мира.



