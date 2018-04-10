Apple представила ярко-красные iPhone в рамках акции по борьбе со СПИДом

Компания Apple представила в понедельник новинки — iPhone 8 и iPhone 8 Plus в ярко красном цвете в рамках благотворительной кампании Product Red, направленной на сбор денег для лечения ВИЧ и СПИДа, заказ на новинку можно будет оформить уже во вторник. Как передает Арменпресс, об этом сообщил производитель смартфонов.

Новинка выполнена в ярко-красном алюминиевом корпусе с черной стеклянной поверхностью на передней панели смартфона. Предзаказ на новый телефон можно будет сделать уже во вторник 10 апреля. Новинки по стартовой цене 699 долларов за объем памяти в 64GB поступят в продажу онлайн и в магазинах в США, Канаде, Австралии, материковом Китае и Гонконге, Франции, Германии, Японии, Новой Зеландии, Сингапуре и Великобритании уже в пятницу 13 апреля. В Россию и ряд других стран они поступят позднее — в апреле и мае.