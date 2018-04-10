НС Армении обсуждает вопрос ратификации соглашения Армения-ЕС. Как передает «Арменпресс», вопрос представляет замминистра ИД Армении Карен Назарян.

«Мы уверены, что в отношениях Армения ЕС эффективным шагам исполнительной власти должны сопутствовать поддержка и доверие законодательной власти. Я думаю, что соглашение Армения-ЕС является результатом именно подобных поддержки и доверия»,- сказал замминистра ИД Армении Карен Назарян.

По его словам, соглашением предполагается укрепление политического диалога между Ереваном и Брюсселем, создание основ для экономических и социальных реформ, поскольку в основе соглашения – принципы демократических идей, прав человека, верховенства права.

«Соглашение обеспечит более крепкое сотрудничество в областях энергетики, транспорта, экологии – на пользу нашим гражданам. Соглашение означает новую эру в торговых отношениях между Арменией и ЕС. Оно будет способствовать экономическому сотрудничеству – улучшая бизнес-среду, создавая новые возможности для бизнеса, принося инвестиции, создавая рабочие места»,- сказал замминистра ИД Армении Карен Назарян.

По его словам, соглашению будет сопутствовать более высокий уровень отношений между Арменией и ЕС.