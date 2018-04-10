Небензя предупредил США о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии

США ждут тяжелые последствия в случае применения силы против Сирии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, может привести к самым тяжелым последствиям", — сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН по ситуации в Сирии.

Дипломат призвал западных политиков "поумерить ястребиную риторику" и прекратить безрассудные поползновения, бросающие вызов глобальной безопасности. Постпред России добавил, что США, Великобритания и Франция ведут конфронтационную линию в отношении Москвы, используя широкий арсенал методов и тон, которого не было даже во время "холодной войны".