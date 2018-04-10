В Таиланде шесть человек погибли, 44 травмированы в результате ДТП с автобусом из Мьянмы

По меньшей мере шесть человек погибли, еще 44 получили травмы в результате ДТП на западе Таиланда с автобусом, перевозившим трудовых мигрантов из Мьянмы. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщили в местной полиции.

По данным правоохранительных органов, авария произошла на территории граничащей с Мьянмой провинции Так в ночь на вторник. Автобус на высокой скорости вылетел с холмистой дороги и скатился в пятиметровый овраг. Состояние 28 пострадавших оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, ДТП могло произойти из-за того, что водитель заснул за рулем. По данному факту полиция проводит проверку.





