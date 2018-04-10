Bloomberg: совокупные потери богатейших россиян от санкций составили около $16 млрд

Богатейшие люди России потеряли в общей сложности примерно $16 млрд долларов в связи с недавним введением Соединенными Штатами санкций в отношении некоторых россиян, компаний и должностных лиц. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, такие данные приводит в понедельник агентство Bloomberg.

По его данным, 26 из 27 россиян, входящих в список Bloomberg Billionaires Index (ежедневно обновляемый рейтинг агентства), понесли убытки. Так, состояние гендиректора ГМК "Норникель" Владимира Потанина снизилось на $2,25 млрд. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов потерял $1,37 млрд, а владелец "Реновы" Виктор Вексельберг - $1,28 млрд. За ними следует владелец En+ и "Русала" Олег Дерипаска, чей убыток составил $905 млн.