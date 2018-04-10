США готовят удар по Сирии

По крайней мере один ракетный эсминец ВМС США отправился в направлении побережья Сирии после совещания в понедельник в Белом доме, посвященного якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума. Как передает Арменпресс, об этом сообщила на своем сайте газета The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп провел в понедельник совещание Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома. По данным газеты, на нем речь шла о проработке основы для возможного применения силы в отношении Дамаска, который Вашингтон считает ответственным за якобы имевшую место химатаку в Думе.

Согласно официальным данным, президент США на встрече с военачальниками страны заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой в городе Дума. По словам Трампа, решение будет принято "сегодня вечером (утро вторника мск - прим. ТАСС) или чуть позже". "Вы услышите об этом решении, - обратился он к журналистам. - Мы не можем позволять этим злодеяниям, которые мы видели, мы не можем позволять этому случаться в этом мире".