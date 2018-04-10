Голосование по проекту резолюции США по Сирии может состояться во вторник

Голосование по проекту резолюции США об учреждении нового механизма расследования случаев применения химического оружия в Сирии может состояться во вторник, сообщили дипломаты по итогам консультаций Совета Безопасности ООН.

В понедельник СБ ООН провел открытое заседание в связи с сообщениями о химической атаке в сирийском городе Дума и ударе по базе Тифор. По окончании дебатов члены СБ ООН продолжили консультации за закрытыми дверями, к которым также присоединились эксперты, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

За несколько часов до встречи США распространили обновленный проект резолюции Совета Безопасности ООН по учреждению нового механизма по расследованию инцидентов с применением химического оружия в Сирии. Документ "самым серьезным образом осуждает продолжающиеся случаи применения химического оружия в Сирии, о которых сообщалось, в частности — атаку в Думе 7 апреля 2018 года".