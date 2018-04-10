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Армения и Швейцария сближаются: в Женеве бизнесменам представят инвестиционную привлекательность Армении


С целью представить инвестиционную привлекательность Армении, в центре Женевы состоится форум на тему «Армения: раскройте возможности». 

Мероприятие пройдет 12-го апреля, его организовали Торгово-промышленная палата кантона Женевы, Министерство по экономическому развитию и инвестициям Армении, Союз промышленников и предпринимателей Армении, по инициативе и в координации с торгпредством Армении в Швейцарии. Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказал торгпред Армении в Швейцарии Айк Ованнисян. По его словам, еще за неделю до мероприятия им удалось обеспечить такое количество участников, что пришлось закрыть их регистрацию.

«Мы распространили обширные материалы в прессе, электронных СМИ и, в результате, еще за неделю до мероприятия удалось обеспечить такое количество участников, что пришлось закрыть их регистрацию в сайте. Зарегистрировано около 70 участников из разных стран, армян и представителей других национальностей, которые встретятся с армянской делегацией в составе 30 человек»,- сказал торгпред Армении в Швейцарии Айк Ованнисян. По его словам, в составе армянской делегации – представители различных отраслей бизнеса, госструктур, делегацию возглавит председатель Союза промышленников и предпринимателей Армении Арсен Казарян.

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Ани Назарян


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