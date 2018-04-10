Комиссия по этике высокопоставленных чиновников опубликует список лиц, представивших декларации с запозданием

После проведения в Армении конституционных реформ, среди важных задач Комиссии по этике высокопоставленных чиновников - создание предпосылок для эффективной деятельности Комиссии по предотвращению коррупции. Среди первоочередных задач – осуществление новых законодательных положений, в том числе, проверка деклараций об имуществе, осуществление процесса по нарушениям, допущенным в декларациях. Об этом и о деятельности Комиссии по этике высокопоставленных чиновников в беседе с «Арменпресс» рассказала председатель комиссии Сирануш Саакян.



- Г-жа Саакян, с учетом роли Комиссии по этике высокопоставленных чиновников в борьбе с коррупцией, прошу вас представить поставленные перед ней задачи, деятельность Комиссии – в контексте конституционных реформ.

- Прежде всего, скажу, что в борьбе с коррупцией есть различные направления: основные – профилактика и наказание. По аналогии с медициной, это предупреждение и лечение заболевания. Как и в медицине, эти направления разделены.

Комиссии по этике высокопоставленных чиновников отведена роль профилактики – элиминация коррупционных рисков. У Комиссии по этике высокопоставленных чиновников нет функций по раскрытию преступлений – эта роль отведена иным структурам. Комиссии по этике высокопоставленных чиновников предстоит следить за декларированием своего имущества со стороны высокопоставленных чиновников и развивать системы общественной этики. После проведения в Армении конституционных реформ, среди важных задач Комиссии по этике высокопоставленных чиновников - создание предпосылок для эффективной деятельности Комиссии по предотвращению коррупции. Среди первоочередных задач – осуществление новых законодательных положений, в том числе, проверка деклараций об имуществе, осуществление процесса по нарушениям, допущенным в декларациях.

- Насколько эффективной вы считаете работу Комиссии по этике высокопоставленных чиновников в борьбе с коррупцией за прошлые годы, какие шаги предпринимаются для повышения ее эффективности?



- Любые оценки прозвучат субъективно, если не основываться на объективных показателях.

Усилия Комиссии по этике высокопоставленных чиновников в борьбе с коррупцией оценены международными мониторинговыми организациями, такими как GRECO, OECD, ЕС и ВБ. В международных докладах сказано, что в Армении намечен успех в формировании органов по предупреждению коррупции.

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Интервью Шанта Хлгатяна