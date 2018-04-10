Четырехдневка НС Армении. В повестке – ратификация соглашения Армения-ЕС: Прямой эфир
В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки – первое заседание после перехода к парламентской форме правления. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 93 депутата.
В общую повестку третьей сессии НС Армении шестого созыва включено 10 вопросов, в повестке заседания 10 апреля - 6 вопросов. В повестке – ратификация соглашения Армения-ЕС, на обсуждение вопроса отведено 3 часа.
- 11:12 Генсек ООН предостерег против политики изоляции и протекционизма в глобализации
- 10:48 Вице-премьер Турции рассказал, когда военные выйдут из Африна
- 10:42 Apple представила ярко-красные iPhone в рамках акции по борьбе со СПИДом
- 10:29 Книга рекордов Гиннесса признала 112-летнего японца старейшим мужчиной планеты
- 10:19 Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кузбасса
- 10:12 Небензя предупредил США о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии
- 10:10 В Таиланде шесть человек погибли, 44 травмированы в результате ДТП с автобусом из Мьянмы
- 10:05 Новоизбранный президент Армении вскоре посетит РФ
- 10:04 Bloomberg: совокупные потери богатейших россиян от санкций составили около $16 млрд
- 10:01 Четырехдневка НС Армении. В повестке – ратификация соглашения Армения-ЕС: Прямой эфир
- 09:57 США готовят удар по Сирии
- 09:49 Голосование по проекту резолюции США по Сирии может состояться во вторник
- 09:41 Военнослужащий Армии обороны посмертно награжден медалью "За боевые заслуги"
- 09:38 Армения и Швейцария сближаются: в Женеве бизнесменам представят инвестиционную привлекательность Армении
- 09:35 Комиссия по этике высокопоставленных чиновников опубликует список лиц, представивших декларации с запозданием
- 08:53 Европейские индексы - 09-04-18
- 08:52 Американские индексы выросли - 09-04-18
- 08:51 Цены на цветные металлы - 09-04-18
- 08:50 Цены на драгоценные металлы выросли - 09-04-18
- 08:48 Цены на нефть выросли - 09-04-18
- 09.04-22:08 Левон Аронян разделил 3-5-е места в турнире Grenke Chess Classic: победитель - Каруана Համօգտագործել
- 09.04-21:41 Задержан мужчина, обвиняемый в присвоении и растрате
- 09.04-20:33 Предстоящие на 10 апреля мероприятия
- 09.04-20:23 На боевой оборонительной позиции Республики Арцах погиб военнослужащий
- 09.04-20:11 В Ереване задержан мужчина, который разыскивался ГУ МВД России за кражу
- 09.04-19:38 Президента Республики Армения Армена Саркисяна поздравило высшее руководство Объединенных Арабских Эмиратов
- 09.04-18:57 Мы решили представить кандидатуру Сержа Саркисяна в качестве первого лица: Карен Карапетян
- 09.04-18:54 За минувшие трое суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 113 случая преступления
- 09.04-18:33 Эдвард Налбандян принял государственного министра Соединенного Королевства по вопросам Европы и Америки
- 09.04-18:21 И.о. министра ИД встретился с аккредитованными в Армении по совместительству послами около 20 стран
- 09.04-18:19 На востоке Китая обнаружены крупные запасы угля и газа
- 09.04-18:16 Спикер парламента Армении принял вице-председателя Консультативного собрания Государства Катар
- 09.04-18:05 Глава Пентагона не исключает применения военной силы против властей Сирии
- 09.04-17:59 Президента Армении Армена Саргсяна поздравил со вступлением в должность второй президент Армении Роберт Кочарян
- 09.04-17:57 Эксклюзивные фотографии четвертого президента Армении Армена Саркисяна из архива «Арменпресс»
21:14, 03.04.2018
Просмотрели 1189 раз В Лос-Анджелесе пройдет Марш справедливости, посвященный 103-й годовщине Геноцида армян
14:27, 07.04.2018
Просмотрели 1144 раз Делегация Арцаха приняла участие в мероприятии, посвященном 25-летию филиала фонда "Айастан" во Франции
19:34, 05.04.2018
Просмотрели 1108 раз Установлением статуи Григора Нарекаци часть Армении переезжает в Ватикан: интервью посла Минасяна Catholicnews
15:24, 05.04.2018
Просмотрели 990 раз Греция направляет семь тысяч военных на границу с Турцией
19:19, 07.04.2018
Просмотрели 773 раз Президент Армении подписал указы об освобождении с должностей ряд помощников, советников и референтов