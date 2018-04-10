Четырехдневка НС Армении. В повестке – ратификация соглашения Армения-ЕС: Прямой эфир

В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки – первое заседание после перехода к парламентской форме правления. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 93 депутата.

В общую повестку третьей сессии НС Армении шестого созыва включено 10 вопросов, в повестке заседания 10 апреля - 6 вопросов. В повестке – ратификация соглашения Армения-ЕС, на обсуждение вопроса отведено 3 часа.