Европейские индексы - 09-04-18
МОСКВА, 10 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.17% и составил 12261.75 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.10% и составил 5263.39 пункта, британский FTSE вырос на 0.15% и составил 7194.75 пункта, российский MICEX не изменился и опять составил 2285.53 пункта, а RTSI снизился на 11.23% и составил 1096.04 пункта.
- 08:53 Европейские индексы - 09-04-18
- 08:52 Американские индексы выросли - 09-04-18
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- 08:50 Цены на драгоценные металлы выросли - 09-04-18
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