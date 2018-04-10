Европейские индексы - 09-04-18

МОСКВА, 10 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.17% и составил 12261.75 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.10% и составил 5263.39 пункта, британский FTSE вырос на 0.15% и составил 7194.75 пункта, российский MICEX не изменился и опять составил 2285.53 пункта, а RTSI снизился на 11.23% и составил 1096.04 пункта.