Левон Аронян разделил 3-5-е места в турнире Grenke Chess Classic: победитель - Каруана Համօգտագործել

В турнире Grenke Chess Classic армянский гроссмейстер Левон Аронян разделил 3-5-е места.

Как передает «Арменпресс», в 9-м туре армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью с Матиасом Блюбаумом. Таким образом, Аронян, Витюгов и Вашье-Лаграв набрали по 5 баллов и разделили 3-5-е места.

. Каруана стал победителем турнира, набрав 6,5 очка. В активе Карлсена 5,5 очка. У Ароняна, Витюгова и Вашье-Лаграва - по 5 баллов. Далее следуют Блюбаум (4,5), Ананд, Хоу Ифань, Найдич (по 3,5) и Майер (3).

Этот турнир стал первым для Каруаны после победы на турнире претендентов. Матч за звание чемпиона мира по шахматам между действующим обладателем титула Карлсеном и Каруаной будет состоять из 12 партий, он пройдет с 9-го по 28-е ноября в Лондоне.

Международный шахматный турнир Grenke Chess Classic 2018 прошел в Карлсруэ (1-3 туры) и Баден-Бадене (4-9 туры) с 31-го марта по 9-е апреля. В турнире приняли участие 10 гроссмейстеров, среди которых был и действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен.

С 31 марта по 9 апреля в Карлсруэ и Баден-Бадене проходил традиционный супертурнир Grenke Chess Classic.

Состав: Магнус Карлсен (Норвегия, 2843), Левон Аронян (Армения, 2794), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2789), Фабиано Каруана (США, 2784), Виши Ананд (Индия, 2776), Никита Витюгов (Россия, 2735), Аркадий Найдич (Азербайджан, 2701), Хоу Ифань (Китай, 2654), Георг Майер (Германия, 2648), Маттиас Блюбаум (Германия, 2631).