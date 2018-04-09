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Задержан мужчина, обвиняемый в присвоении и растрате


Служащие Эребунинского отдела Полиции РА 8 апреля в 11.30 в ереванском квартале Джрашен задержали Артуша Ш., 1955 г.р., который с 31 июля 2017 года разыскивался по обвинению по части 1 статьи 179 УК РА (присвоение растрата). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.




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