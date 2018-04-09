В Ереване задержан мужчина, который разыскивался ГУ МВД России за кражу

Служащие Управления Полиции РА по городу Еревану 7 апреля в 15.30 на улице Ханджяна в Ереване задержали Вигена М., 1984 г.р., который с 28 февраля 2017 года разыскивался ГУ МВД России по городу Москве по обвинению по части 1 статьи 30.3-158 (попытка кражи). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.