Мы решили представить кандидатуру Сержа Саркисяна в качестве первого лица: Карен Карапетян

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян 9 апреля коснулся состоявшейся 7 апреля встречи с президентом Сержем Саргсяном, ответил на вопрос о выдвижении кандидатуры будущего премьер-министра и представил свою точку зрения. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении.

- Господин Премьер-министр, в субботу состоялась Ваша встреча с президентом Сержем Саргсяном, какие вопросы обсуждались во время встречи и были ли затронуты ожидаемые изменения, в частности, вопрос о кандидатуре будущего премьер-министра?

- Я доложил президенту Сержу Саргсяну о работе нашей команды, мы обсудили, где мы находимся, на наш взгляд, какое будущее нас ожидает, и как мы должны этого достичь. Я убежден, что на самом деле у нас очень хорошие возможности для достижения успеха в ближайшие годы. По нашим прогнозам, у нас будет экономический рост, и в случае политического диалога, мы сможем провести фундаментальную долгосрочную реформу, а также мы четко представляем, как это сделать.

Да, мы также затронули вопрос о кандидатуре премьер-министра, мы говорили о Конституции, новой системе правления. Мы согласны в том, что перед лицом проблем и вызовов, стоящих перед страной, обеспечение плавного перехода к новой системе правления и ее окончательное формирование очень важны. Также, учитывая достигнутые при текущей конфигурации правления успехи, мы решили предложить нашим коалиционным партнёрам сохранить нынешнюю конфигурацию управления в этот период, то есть представить кандидатуру Сержа Саркисяна в качестве первого лица. Потому что, повторяю, чрезвычайно важно двигаться к новой системе правления плавно, эффективно и минимизировать риски.