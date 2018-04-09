За минувшие трое суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 113 случая преступления

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 6 и 9 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 113 случая преступления.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 41 случая присвоения или растраты, по 8 случаев мошенничества и кражи личного имущества, 6 случаев хулиганства, 4 случая обнаружения наркотиков, по 3 случая умышленного уничтожения имущества, служебного подлога или служебной халатности, по 2 случая похищения человека и незаконной вырубки деревьев, по 1 случаю разбойного нападения, квартирной кражи, фальшивомонетничества и изъятия оружия и боеприпасов.

За данный период зарегистрировано 12 случаев добровольной сдачи и 8 случаев обнаружения оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая причинения телесных повреждений, по 1 случаю кражи личного имущества и хищения государственного или общественного имущества.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 30 ДТП: 3 человека погибли, 38 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.