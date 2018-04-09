Эдвард Налбандян принял государственного министра Соединенного Королевства по вопросам Европы и Америки

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 9 апреля принял прибывшего с рабочим визитом в Ереван государственного министра Соединенного Королевства по вопросам Европы и Америки Алана Дункана.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, приветствуя гостя, Эдвард Налбандян поблагодарил государственного министра Великобритании за участие в церемонии инаугурации президента Армении, и отметил, что данная встреча является хорошей возможностью обсудить вопросы повестки дня армяно-британских отношений и рассмотреть вопросы о ходе реализации достигнутых договоренностей.

Выразив благодарность за прием, государственный министр отметил, что он счастлив снова оказаться в Армении после своего официального визита в Ереван в сентябре прошлого года и выразил надежду, что этот визит внесет свой вклад в развитие армяно-британских отношений.

В ходе встречи стороны затронули ряд вопросов армяно-британских отношений, обменялись мнениями о развитии двусторонних торгово-экономических связей.

Эдвард Налбандян и Ален Дункан обсудили ряд актуальных региональных и международных проблем.

В ходе встречи и.о. министра Налбандян представил собеседнику совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.