И.о. министра ИД встретился с аккредитованными в Армении по совместительству послами около 20 стран

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 9 апреля встретился с аккредитованными в Армении по совместительству послами около 20 стран, которые прибыли в Ереван для участия в церемонии инаугурации президента Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, приветствуя послов, Эдвард Налбандян поблагодарил их за участие в этом важном для Армении мероприятии.

На встрече Эдвард Налбандян представил конституционные поправки и новую систему правления, а также происходящие в стране реформы.

Были обсуждены результаты сотрудничества в рамках Евразийского союза, отношения между Арменией и Европейским союзом.

И.о. министра иностранных дел затронул приоритеты и направления внешней политики Армении, представил совместные усилия Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

В ходе встречи с послами были затронуты события на Ближнем Востоке, пути решения существующих проблем и ситуация с беженцами, а также усилия по решению их проблем.

В повестке дня также была подготовка к саммиту Франкофонии, который состоится в октябре в Ереване.