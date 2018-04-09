Время в Ереване: 11:07:36,   9 Апрель

На востоке Китая обнаружены крупные запасы угля и газа


В провинции Аньхой, расположенной на востоке Китая, обнаружены крупные запасы угля и газа в размере свыше 4,8 млрд тонн и около 100 млрд кубометров соответственно, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По сообщению Управления земельных и природных ресурсов провинции, они были разведаны на угольном месторождении Хуайнань-Хуайбэй в северной части провинции.

Основная часть обнаруженных там запасов газа (97,9 млрд кубометров) представляют собой угольный метан и сланцевый газ, сообщает агентство "Синьхуа".

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации