Спикер парламента Армении принял вице-председателя Консультативного собрания Государства Катар

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 9 апреля принял вице-председателя Консультативного собрания Государства Катар Мухаммада аль-Сулейти.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя гостя, Ара Баблоян поблагодарил его за участие в церемонии инаугурации президента Армении.

Председатель НС выразил уверенность, что визит вице-председателя КС Катара будет способствовать углублению и укреплению отношений между двумя странами.

Глава парламента подчеркнул важность визита президента Сержа Саргсяна в Катар в мае 2017 года, который имел поворотное значение для дальнейшего развития отношений между двумя странами.

Ара Баблоян коснулся вопросов развития межпарламентского сотрудничества и необходимости формирования парламентских групп дружбы.

С точки зрения развития туризма и торгово-экономических отношений председатель НС Армении подчеркнул важность либерализации въездных виз для граждан Катара по решению правительства Армении в июне прошлого года.

Ара Баблоян выразил озабоченность событиями вокруг Государства Катар и выразил надежду, что этот вопрос будет урегулирован по дипломатическим путем.

Выразив благодарность за прием, Мохаммад аль-Сулейти отметил, что посетил Армению, чтобы передать новому президенту Республики Армения поздравления эмира Катара. По словам аль-Сулейти, Катар ценит армян и Армению, исходя из теплого отношения к армянской общине в регионе.

Вице-председатель отметил, что очевидно развитие отношений между двумя странами и создание атмосферы взаимопонимания, которая позволит развивать сотрудничество в разных сферах.

Мохаммад аль-Сулейти сообщил председателю НС Армении, что работы по формированию комиссии межпарламентской дружбы будут завершены в ближайшем будущем, и выразил надежду, что это станет дополнительным стимулом для углубления межпарламентского сотрудничества.

Вице-председатель Консультативного собрания Государства Катар пожелал армянскому народу удачи и успехов.

Председатель НС Армении Ара Баблоян пригласил председателя Консультативного собрания Государства Катар посетить Ереван с визитом.