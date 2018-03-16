- 20:23 На боевой оборонительной позиции Республики Арцах погиб военнослужащий
- 20:11 В Ереване задержан мужчина, который разыскивался ГУ МВД России за кражу
- 19:38 Президента Республики Армения Армена Саркисяна поздравило высшее руководство Объединенных Арабских Эмиратов
- 18:57 Мы решили представить кандидатуру Сержа Саркисяна в качестве первого лица: Карен Карапетян
- 18:54 За минувшие трое суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 113 случая преступления
- 18:33 Эдвард Налбандян принял государственного министра Соединенного Королевства по вопросам Европы и Америки
- 18:21 И.о. министра ИД встретился с аккредитованными в Армении по совместительству послами около 20 стран
- 18:19 На востоке Китая обнаружены крупные запасы угля и газа
- 18:16 Спикер парламента Армении принял вице-председателя Консультативного собрания Государства Катар
- 18:05 Глава Пентагона не исключает применения военной силы против властей Сирии
- 18:02 Предстоящие на 10 апреля мероприятия
- 17:59 Президента Армении Армена Саргсяна поздравил со вступлением в должность второй президент Армении Роберт Кочарян
- 17:57 Эксклюзивные фотографии четвертого президента Армении Армена Саркисяна из архива «Арменпресс»
- 17:43 Налоговые поступления и пошлины в государственный бюджет Республики Арцах превысили 5,6% в первом квартале
- 17:40 В общине Чапар строятся жилые дома для многодетных семей
- 17:37 Саудовская Аравия впервые примет участие в Каннском кинофестивале
- 17:33 Дебаты по кандидатуре Санчеса на пост лидера Каталонии назначены на 13 апреля
- 17:29 Альбом Леннона, который он подписал в день гибели, выставлен на аукцион в США за $55 тыс.
- 17:25 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 09-04-18
- 17:25 Азиатские индексы - 09-04-18
- 17:16 СМИ: Lufthansa отменяет 10 апреля более 800 рейсов из-за стачки госслужащих
- 17:08 Назван безотказный способ избежать преждевременной смерти
- 17:03 Как кошка "усыновила" новорожденного бельчонка
- 16:59 Британский госминистр сэр Алан Дункан принял участие в церемонии инаугурации президента Армении
- 16:59 Стив Возняк заявил об уходе из Facebook из-за скандала с утечкой данных
- 16:53 С приходом Саркисяна в систему правления войдет новое дыхание: Карен Карапетян
- 16:52 Глава Союза армян Украины поздравил нового президента Армении
- 16:43 Маск назвал сроки появления полноприводной Tesla Model 3
- 16:26 Президент Армении Армен Саркисян поблагодарил Карена Карапетяна за продуктивную и эффективную работу
- 16:16 Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию в Сирии
- 16:03 Карен Карапетян представил президенту Армении заявление об отставке правительства Армении
- 15:59 Президент Республики Армения принял отставку правительства
- 15:51 В Армении военнослужащие ЮВО приступили к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения
- 15:49 В администрации Порошенко заявили, что Турция готова участвовать в миссии ООН в Донбассе
- 15:28 Лавров назвал провокацией обвинения в адрес Дамаска в применении химоружия
21:14, 03.04.2018
Просмотрели 1160 раз В Лос-Анджелесе пройдет Марш справедливости, посвященный 103-й годовщине Геноцида армян
14:27, 07.04.2018
Просмотрели 1084 раз Делегация Арцаха приняла участие в мероприятии, посвященном 25-летию филиала фонда "Айастан" во Франции
19:34, 05.04.2018
Просмотрели 1083 раз Установлением статуи Григора Нарекаци часть Армении переезжает в Ватикан: интервью посла Минасяна Catholicnews
15:24, 05.04.2018
Просмотрели 958 раз Греция направляет семь тысяч военных на границу с Турцией
12:19, 02.04.2018
Просмотрели 927 раз В Москве стартуют мероприятия, посвященные 100-летию Республики Армения и героических майских сражений