Президента Армении Армена Саргсяна поздравил со вступлением в должность второй президент Армении Роберт Кочарян

В связи со вступлением в должность преидента Республики Армения Армена Саркисяна поздравил второй президент Республики Армения Роберт Кочарян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в поздравительном послании говорится: "Уважаемый господин Саркисян, Поздравляю с вступлением в должность президента Республики Армения. Желаю Вам доброго здоровья и плодотворной работы".