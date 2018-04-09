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Президента Армении Армена Саргсяна поздравил со вступлением в должность второй президент Армении Роберт Кочарян


В связи со вступлением в должность преидента Республики Армения Армена Саркисяна поздравил второй президент Республики Армения Роберт Кочарян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в поздравительном послании говорится: "Уважаемый господин Саркисян, Поздравляю с вступлением в должность президента Республики Армения. Желаю Вам доброго здоровья и плодотворной работы".


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